"Juve-Milan mai visto": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Domani all'Allianz Stadium sfida tra bianconeri e rossoneri, ora agli opposti. Sono addirittura 16 i punti di distacco tra la Juventus capolista e il Milan di Stefano Pioli. I giocatori di Sarri vantano oltre 1000 presenze in più rispetto ai giocatori milanisti, il divario in classifica e nel monte ingaggi non lasciano scampo. Anche allo Stadium? Capello commenta: "Ora tutte le stelle vogliono la Juventus. Il Milan ha sbagliato certi giocatori. Ma se arriva Ibra..."

L'Inter - Antonio Conte non indietreggia ma prosegue dritto per la sua strada: "No, non mi accontento. Sono all'Inter per cambiare le cose" le parole del tecnico nerazzurre riportate nel taglio alto del giornale. Conte sempre all'attacco: "Le mie parole? Il club in privato mi ha dato ragione". Oggi alle 18 contro il Verona riparte dalla coppia infallibile Lukaku-Lautaro Martinez.

Il Napoli - Silenzio stampa in casa azzurra dopo le vicissitudini degli ultimi giorni. "Carletto guida gli ammutinati del Napoli alla prova del riscatto". Oggi alle 20.45 contro il Genoa, i partenopei si giocano tanto. Riconquistare i tifosi con il carisma di Ancelotti.

Il derby - Nel taglio basso spazio alla vittoria di ieri del Sassuolo sul Bologna, nel primo anticipo della 12ª giornata. "Caputo-bis più Boga. Il derby emiliano è del Sassuolo, Bologna sorpassato". A nulla è valso il gol del momentaneo 2-1 di Orsolini.