La Gazzetta dello Sport in apertura: "Juve, Pjanic di volo"

"Juve, Pjanic di volo": così La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. Taglio centrale dedicato alla vittoria della Juventus nell'anticipo giocato ieri al Rigamonti di Brescia contro la formazione di Corini e Balotelli (l'attaccante è tornato dopo i 4 turni di squalifica e dopo 3 anni di assenza). Un'altra rimonta per la formazione di Sarri e sorpasso in vetta. I bianconeri vanno sotto, rischiano ma poi crescono e rimontano. Il bosniaco bersaglio di cori razzisti.

Nuovo stadio - "San Siro futuro. Con le guglie di vetro o due anelli centrali". Nel taglio alto trova spazio il nuovo stadio di Milan e Inter. Presentati i progetti per il nuovo San Siro: in corsa i progetti di Manica-Cnr e di Populous.

L'Inter - "Conte, Inter dammi il 5". L'Inter cerca la vittoria, la quinta di fila in campionato. Dopo l'ottimo avvio, Conte chiede ai suoi un ulteriore salto di qualità. Stasera a San Siro arriva la Lazio, un altro banco di prova importante per i nerazzurri dopo il successo nel derby. Intanto Messi, avversario in Champions, va ko e rischia di saltare l'Inter.

Il caso - "Allarme razzismo, l'Italia si muove". Sulle pagine della Rosea, nel taglio basso, c'è spazio anche al caso razzismo negli stadi. Dopo gli ultimi vergognosi casi e le accuse di Infantino e Mancini, l'Italia prova a muoversi. Oggi è previsto un vertice tra il ministro Spadafora e Gravina: nuove misure in vista.