La Gazzetta dello Sport in apertura: "Juve sfonda quel muro"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l'apertura all'impegno Champions che vedrà coinvolti questa sera i bianconeri: "Juve sfonda quel muro", si legge. Ronaldo lancia l'assalto al fortino del Lione per ribaltare lo 0-1 in Francia. È la sfida più delicata per Sarri. E Tardelli commenta: "Uscire sarebbe un dramma, però il tecnico merita di restare".

Inter - "La difesa è un bunker. Inter puoi crederci", si legge in taglio basso. Lunedì i nerazzurri sfideranno il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League. Eriksen e Sanchez si confermano uomini in più: il danese dà esperienza, il cileno porta classe. Secondo la rosea, la coppa è possibile. E intanto il padre di Messi è già a Milano...

Parla Boban - Sempre in taglio basso spazio anche all'intervista a Boban dei colleghi della rosea: "Cuore Boban: 'Felice per il Milan'". A cinque mesi dalla rottura con Elliott, parla l'ex dirigente rossonero: "Io rifarei tutto, questo super Milan mi ha reso felice. Che genio Ibra, Maldini resti: è fondamentale, li sogno al top", alcune delle sue dichiarazioni".