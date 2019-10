"Juve sorpasso in HD": questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport. Vittoria per i bianconeri nello scontro diretto in casa dell'Inter. Grande prova di maturità e forza della formazione di Maurizio Sarri. Tango argentino a San Siro con i gol di Dybala, Lautaro Martinez e del subentrante Gonzalo Higuain, ancora una volta decisivo al Meazza. I bianconeri si dimostrano più forti e conquistano la vetta. L'infortunio occorso a Sensi nella prima parte del primo tempo ha condizionato i nerazzurri. Sarri gongola: "Che qualità! E non avete ancora visto il meglio". Delusione Conte: "Sono di un'altra categoria".

Si cambia? - "Giampaolo titoli di coda. Milan, idea Spalletti": nel taglio basso c'è spazio per la crisi Milan. La vittoria in casa del Genoa non è bastata, Giampaolo e le sue scelte continuano a non convincere. Svolta di Elliott: c'è aria di esonero. Piace l'ex Inter ma va convinto. Pioli e Ranieri sono le principali alternative.

La Serie A - Spazio naturalmente alle altre gare di Serie A. "Roma, frenata e furia. Petrachi alza la voce: 'Scippati'. Cagliari da zone alte": solo 1-1 per i giallorossi che protestano per l'annullamento del gol di Kalinic nel finale. Vola invece l'Atalanta, terza forza del campionato. Delude il Napoli: "Atalanta da record. Un bel Toro ingabbia il Napoli con il mal di gol". Infine Sinisa Mihajlovic è tornato sulla panchina del Bologna, bellissima notizia per tutti: "Riecco Mihajlovic. Bologna e Lazio unite per lui in pellegrinaggio".