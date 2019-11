"Juve su Gigio": La Gazzetta dello Sport dedica la sua apertura odierna al mercato e alle mosse della Juventus per arrivare a Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan ha un contratto in scadenza nel 2021 ed è un obiettivo dei bianconeri. La Vecchia Signora studia le mosse per arrivare all'estremo difensore classe '99: Merih Demiral, difensore classe '98 che piace al Milan, potrebbe andare a Milano già a gennaio e potrebbe entrare nell'affare. Nel frattempo in casa Milan scatta il conto alla rovescia per Zlatan Ibrahimovic.

CR7 - "CR c'è e ne fa 3": spazzate via le polemiche e le problematiche, Cristiano Ronaldo è sceso in campo con il suo Portogallo e ha realizzato 3 gol alla Lituania. Ronaldo va oltre Sarri, scrive La Gazza a centro pagina. Show contro i lituani e selfie con l'invasore. Alla sostituzione abbraccia il c.t. Santos. Il Portogallo vince 6-0 ed è a un passo da Euro 2020.

Mercato Inter - A fondo pagina si parla anche dell'Inter e del mercato dei nerazzurri. "Da Chiesa a Eriksen la sfida dell'Inter" scrive la Rosea. Tutti gli intrecci di mercato tra Marotta e la Signora: nel mirino dei nerazzurri e della Juventus ci sono anche Tonali, centrocampista centrale classe 2000 del Brescia, e Kulusevski centrocampista offensivo dell'Atalanta in prestito al Parma.