La Gazzetta dello Sport in apertura: "Kulusevski, botto Juve"

"Kulusevski. Il botto è della Juve": questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Grande spazio al mercato con i botti di fine anno. Juventus protagonista con l'acquisto, ormai vicino, di Dejan Kulusevski. Il centrocampista offensivo classe 2000 si è messo in evidenza nel Parma ma è di proprietà dell'Atalanta. Affare da 44-45 milioni di euro, bonus compresi. Lo svedese, salvo sorprese, lascerà il Parma a fine stagione per firmare un contratto da 2 milioni a stagione ma non è da escludere che Sarri lo possa avere subito.

Colpo Milan - Si muove anche il mercato del Milan. "Milan: Todibo. Accordo col Barça. Oggi atteso anche il sì del difensore". I rossoneri, dopo Ibra, che sbarcherà a Milano giovedì mattina, stanno per piazzare anche un colpo in difesa. Si attende solo il sì definitivo del centrale francese.

Mercato Napoli - "Napoli-Lobotka: intesa col Celta. Gattuso è servito": così la Rosea sul mercato dei partenopei. Gattuso aveva chiesto un rinforzo a centrocampo e sarà accontentato. Intesa vicina per lo slovacco classe '94.

Mercato Roma - Tra svolta societaria e mercato. "Roma, da Smalling a Mertens e Piatek: Friedkin fa sognare". L'imprenditore texano pronto a subentrare a Pallotta. Si muove Petrachi per i primi possibili colpi della nuova Roma.

Festa Lazio - Grande festa ieri a Formello. I tifosi biancocelesti, oltre 10mila, hanno festeggiato la vittoria in Supercoppa. "E' delirio Lazio. Una super festa per 10.000 tifosi".