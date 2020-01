La Gazzetta dello Sport in apertura: "L'Inter si fa in 4"

"L'Inter si fa in 4": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Spazio al mercato e ai colpi dell'Inter. I nerazzurri stanno per completare ben 4 operazioni di mercato. Oggi Ashley Young sbarca a Milano: il capitano del Manchester United si sottoporrà alle visite mediche e sarà il primo di una lunga serie di rinforzi. Quasi fatta per Olivier Giroud del Chelsea, Marotta ha cenato con l'agente di Eriksen, in uscita dal Tottenham. Il danese ha dato l'ok, serve trovare l'intesa tra club (c'è ottimismo). Riaperta la trattativa con la Roma per lo scambio Politano-Spinazzola: obbligo di riscatto condizionato alle presenze.

La Juve - "Il futuro è Dybala. Il nuovo Ronaldo può essere lui?". L'argentino è tornato a grandi livelli, la Juve se lo gode dopo la mancata cessione in estate.

La Roma - Giallorossi avanti in Coppa Italia. 0-2 in casa del Parma firmato Lorenzo Pellegrini: "Pellegrini scatenato. La Roma si guadagna una notte in casa della Juve". Ai quarti, tra meno di una settimana, sarà Juve-Roma.

L'inchiesta - "Crac in campo. Sorpresa: Serie A ultima nei 5 tornei". Inchiesta sugli infortuni dei calciatori sui campi di gioco.

Il Milan - Due vittorie consecutive per il nuovo Milan targato Pioli e Ibra. "Pioli, 100 giorni di rivoluzione più Ibra. E il Milan cambia": i rossoneri affronteranno l'Udinese, già staccati 50.000 biglietti.

Il caso - Fiorentina e Atalanta continuano a litigare a distanza dopo la polemica tra Gasperini e il popolo viola. "Viola-Atalanta non finisce più. Percassi attacca, Commisso risponde".