La Gazzetta dello Sport in apertura: "La manovra di Conte"

"La manovra di Conte": così La Gazzetta dello Sport in apertura. L'Inter prepara la sfida al Governo Juve, provando a far cadere un dominio che dura ormai da 8 anni. Una doppia soluzione di gioco, ancora più italiani in campo con le scommesse Bastoni-Esposito. E da Gabigol possono arrivare i soldi per l'assalto a un big. Si parla anche della questione nuovo stadio che naturalmente riguarda anche il Milan: "I club in pressing: 'Stadio nuovo a San Siro unica soluzione'".

Casa Milan - "...e quella di Pioli": anche in questo caso si parla di manovra. Il nuovo allenatore rossonero si avvicina al debutto sulla panchina del Milan. Il tecnico studia come rifare l'attacco. Suso sicuro del posto mentre Leao scalpita. Sorpresa Rebic e rebus Piatek.

Il Napoli - "Ciclone Aurelio". Di spalla c'è spazio per le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il numero uno degli azzurri, senza peli sulla lingua, prova a scuotere il Napoli: "Insigne si decida. Mertens e Callejon in Cina? Ci vadano. Ancelotti resta altri 10 anni".

La Juve - Prove d'attacco e prove di turnover per la Juventus di Maurizio Sarri. "Staffetta Dybala-Higuain, il modulo e i portieri: dentro la testa di Sarri". Come la Juve affronterà il prossimo tour de force fino alla sosta di novembre con 7 partite in 20 giorni. Spazio anche all'avversario della Juve in campionato, il Bologna. "Allena Sinisa. E' carico e sorridente, e pronto per lo Stadium".

Il caso - Infine si parla del caso Bulgaria. Dopo il pianto in tv per i cori razzisti, la rabbia di Stoichkov, ex Pallone d'Oro che ha militato anche in Italia: "Buttateci fuori dall'Europeo. Io, uomo di calcio, mi sento umiliato". La FIGC: "Var contro i razzisti".