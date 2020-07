La Gazzetta dello Sport in apertura: "Le Roi Dybala"

vedi letture

"Le Roi Dybala" titola in apertura La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Platini incorona Dybala: "Sarebbe piaciuto all'avvocato Agnelli". Paulo raggiunge Michel per presenze e gol in Serie A. "E' forte, fa sempre cose belle, ma siamo diversi. Lui è molto più attaccante e maradonesco. E' più Sivori" dice il francese.

La partita - "Stimarsi e poi sfidarsi. De Zerbi contro Sarri, Sassuolo tappa Scudetto": oggi in campo Sassuolo-Juventus, una gara importante per entrambe le formazioni, una gara tra due allenatori che si stimano.

Casa nerazzurra - "Inter in vetrina. Conte ne lascia andare 11. Skriniar rischia, Borja Valero può restare". Pronta la seconda rivoluzione targata Antonio Conte: tante cessioni in tutti i ruoli.

Colpo azzurro - "Osimhen-Napoli è fatta: un bomber da 60 milioni". Ieri altro incontro positivo tra le parti. Sarà l'affare più costoso della storia del Napoli.

Fattore Zlatan - "Milan e fattore Ibra, così migliora i compagni". Stasera col Parma 100esima in rossonero per l'attaccante svedese che ha fatto crescere il Milan e i suoi compagni di squadra.

Meravigliosa creatura - "Atalanta 6 storica. La Dea è seconda, mai così in alto. Ora Gasp punta al record di reti". Battuto il Brescia per 6-2 dopo una grandissima prestazione. Tripletta di Pasalic.

La Serie A - Di spalla spazio anche ad altre sfide incandescenti di giornata. "Furia Lotito, alta tensione Lazio. Roma, Fonseca prova senza le ali".