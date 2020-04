La Gazzetta dello Sport in apertura, Lippi: "Vinceremo all'italiana"

vedi letture

"Vinceremo all'italiana" dice Marcello Lippi alla Gazzetta dello Sport quest'oggi. Apertura dedicata al tecnico campione del mondo nel 2006 con la nostra Nazionale. Queste le parole di Lippi nell'intervista rilasciata al quotidiano: "Il nostro Paese è forte: ricordate il Mondiale? Se c'è un problema dice: 'Adesso ti faccio vedere...'".

Caso stipendi - "Club, che tagli!": nel taglio alto si parla dell'accordo raggiunto tra Lega e club sul taglio degli stipendi ai calciatori: "Niente stipendi dai 2 ai 4 mesi". Ma l'AIC non ci sta: "Vergogna, è irricevibile!"

Il Milan - "Avanti Zlatan! Ibra non vuole smettere: se chiude con il Milan può restare in Serie A". Svolta nel futuro del campione svedese: Ibra potrebbe continuare a giocare in A.

Bundesliga - "Guardate il Bayern, già si allena". In Germania le squadre sono tornate ad allenarsi, nonostante l'allarme per il virus. I bavaresi sono i primi, tra le grandi, a tornare in campo. Tra palloni e tamponi scappa pure un abbraccio.

Casa Juve - "Da Kulusevski a Romero: in giro c'è una Juve con la valigia in mano": il club bianconero e una nuova politica legata ai giovani.