La Gazzetta dello Sport in apertura: "Lo sport è qui"

"Lo sport è qui": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Titolone centrale dedicato al Festival dello Sport di Trento. Miti ed eventi: che entusiasmo per il Festival organizzato proprio dal quotidiano milanese. Apertura con la Divina Pellegrini e applausi per Merckx e Moses. Cairo: "Le imprese di questi campioni insegnano al Paese che sono fondamentali rigore e competenza". Tanti protagonisti in arrivo anche dal mondo del calcio. Infantino: "Tornei allargati, dico no a Coppe per pochi". Collina e la tecnologia: "Useremo anche l'intelligenza artificiale".

Calciomercato - "Rinnovi e spine": questo il titolo di spalla della Gazza. Si pensa al futuro e ai rinnovi dei contratti dei calciatori in scadenza. Cuadrado-Juve e Mertens-Napoli rinnovi bollenti. Tanti big in scadenza o quasi. Donnarumma-Milan e Handanovic-Inter: tutti i casi più difficili e le grandi alla finestra.

Le Nazionali - Domani scende in campo la Nazionale di Roberto Mancini e il tecnico "Vara un'Italia multicolore". Il c.t. cerca la qualificazione agli Europei in grande anticipo. Addio blocchi: con i greci in campo giocatori di 9 squadre diverse. Spazio anche al Portogallo e al possibile record di Ronaldo: "Missione CR700". Il giocatore di proprietà della Juve a caccia del gol 700 (mancano 2 gol per il record). Solo 5 giocatori nella storia ci sono riusciti. Ieri doppietta di Lukaku con il Belgio. "Romelu a due facce. Sorpresa nell'Inter: nessuna punta in A recupera più palloni".

Il Milan - Stefano Pioli ha iniziato la sua nuova avventura in rossonero. Ecco i progetti del nuovo tecnico. "Il Milan conta sul fattore P". Pioli vuole Paquetà centrale e Piatek padrone dell'area di rigore.