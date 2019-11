La Gazzetta dello Sport in apertura: "Lokomotiva Juve"

"Lokomotiva Juve": è questo il titolo d'apertura scelto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Spazio alla Champions e alla vittoria in extremis dei bianconeri in casa della Lokomotiv Mosca grazie al gol in pieno recupero di Douglas Costa. Bianconeri qualificati agli ottavi con due giornate d'anticipo e ancora imbattuti in stagione. Serata non particolarmente brillante per la formazione di Sarri, costretto a rimpiazzare Ronaldo a 10 minuti dal termine. Una magia di Douglas regala gli ottavi.

L'Atalanta - "E la Dea ci crede". Finisce 1-1 tra Atalanta e Manchester City, primo storico punto dei ragazzi di Gasperini in Champions League. L'Atalanta di Gasp fa paura al Manchester City di Pep Guardiola e con due vittorie nelle prossime due giornate può ancora sperare nella clamorosa qualificazione.

Casa Inter - "Conte, il club ci resta male". Nel taglio alto si parla del caso Inter dopo lo sfogo di Antonio Conte. I rinforzi a gennaio arriveranno. C'è l'ok di Marotta ma al club non è piaciuto lo sfogo dell'allenatore post-Dortmund, il pressing del tecnico non è piaciuto ai vertici del club. Pesano ancora gli affari saltati in estate.

Casa Napoli "ADL denuncia gli ammutinati": sempre nel taglio alto c'è spazio per il caso Napoli. De Laurentiis vuole citare tutti per danni, da Insigne a Mertens. E' rottura con Ancelotti: anche il tecnico rischia. E' questa la decisione del presidente azzurro dopo l'abbandono del ritiro da parte della squadra.

Parla Bennacer - In fondo pagina si parla anche della sfida tra Milan e Juventus in programma domenica sera. Intervista al centrocampista dei rossoneri Bennacer: "Milan, con la Juventus possiamo vincere" le parole del mediano di Pioli.