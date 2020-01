La Gazzetta dello Sport in apertura: "Lu-La, amici per la palla"

"Amici per la palla": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Viaggio alla scoperta della coppia gol dell'Inter Lukaku-Lautaro Martinez, ribattezzata Lu-La. Ventitré gol per i due attaccanti che hanno spinto l'Inter di Antonio Conte in testa alla classifica della Serie A, insieme alla Juventus. Grande sintonia in campo e fuori per i due calciatori. E intanto la loro valutazione cresce. Mercato Inter: "Eriksen subito. E spunta Young".

Crisi rossonera - L'altra parte di Milano non sorride. "Milan, 467 milioni e zero risultati": così i rossoneri hanno bruciato in 30 mesi un mega investimento. Il Milan continua a deludere nonostante i tanti milioni spesi. Lo scorso gennaio investiti 70 milioni per Piatek e Paquetà: il primo potrebbe partire, il secondo ora è una riserva.

Vola la Lazio - La Lazio invece si gode il momento e il terzo posto in classifica. "Ecco Tare, 'Re Mida' che scova l'oro della Lazio": da Milinkovic-Savic a Luis Alberto, ora valgono oro.

La Juve - "CR7X3": la rinascita di Cristiano Ronaldo in 21 mosse. Il portoghese ha realizzato la sua prima tripletta in Serie A. Dalla sostituzione contro il Milan alla tripletta contro il Cagliari: come è tornato la star di sempre.

Il campionato - "Scudetto, Coppe, salvezza. Che incertezza in Serie A e lo spettacolo ci guadagna": un campionato equilibrato in cui regna l'incertezza a una giornata dal termine del girone d'andata.