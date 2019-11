La Gazzetta dello Sport in apertura: "Lu-La Park"

"Lu-La Park": questo il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Vittoria per 1-3 per l'Inter di Antonio Conte che sale al secondo posto della classifica, agganciando il Borussia Dortmund a quota 7 punti. Decisivi gli attaccanti della formazione nerazzurra: doppietta per Lautaro Martinez e gol di Romelu Lukaku. L'intesa straordinaria tra il belga (un gol, due annullati, due assist e una traversa) e l'argentino (2 gol) fa crescere l'Inter. Ottavi sicuri battendo il Barcellona, già primo, a San Siro.

La Champions - "Riscatto Napoli": 1-1 per gli azzurri in casa del Liverpool. Bel pari a Liverpool, ora basta un punto per strappare il pass per gli ottavi. Mertens non esulta. De Laurentiis commenta: "Bravi tutti".

L'Europa League - Stasera si gioca ancora. In campo le due romane per i rispettivi match di Europa League. "Roma, a Istanbul dentro o fuori. Lazio, il Club per il miracolo".

La Juve - I bianconeri si godono un ritrovato Paulo Dybala. "Mago Dybala, che tesoro!" scrive la Rosea a fondo pagina. Trascina la Juve, Paulo si è trasformato ed è merito di Sarri e anche di Oriana, che lancia la nuova esultanza.

I casi - Poi tre casi in prima pagina. A fondo pagina spazio alla Fiorentina e al futuro di Federico Chiesa: "E' tregua anti-pretendenti con la Fiorentina. Offerto il prolungamento al giocatore". Nel taglio alto si parla del caos in Spagna con il ritorno di Luis Enrique che esclude l'ex amico: "Spagna: torna Luis Enrique: 'Moreno via, è sleale'". Brutto episodio a Catania: "Botte sul traghetto. Agguato ultrà a Lo Monaco". La squadra non voleva giocare, poi vince.