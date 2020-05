La Gazzetta dello Sport in apertura: "Ma quanto valete?"

"Ma quanto valete?": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Guardate questi uomini: si giocano la Serie A. Doveva essere il loro anno, scrive il quotidiano, ma ora se si riparte sono sotto esame. Stiamo parlando di Erkisen (Inter), Koulibaly (Napoli), Douglas Costa (Juve), Correa (Lazio) e Paquetà (Milan): tutti obbligati a svoltare.

Ripartenza - "Serie A: paletti e dubbi". Rinviata la decisione per il sì agli allenamenti collettivi. I medici: col positivo squadra in quarantena. Protocollo per il campionato: i nuovi contagi in Germania hanno frenato gli scienziati.

Casa Milan - "Maldini si allontana". Ancora novità in casa rossonera: salgono le quotazioni di Moncada, attuale responsabile dello scouting. Con Rangnick probabile l'addio al Milan da parte di Paolo Maldini. Oggi torna Ibra.

Estero - "La Liga spera nel 12 giugno ma il Governo ci va cauto": anche in Spagna dubbi sulla ripartenza del campionato.

Genoa e Samp - "Tutta Genova è con loro: avanti con Nicola e Ranieri" scrive La Gazza nel suo taglio alto. Genoa e Samp verso la conferma dei loro tecnici.