La Gazzetta dello Sport in apertura, Mihajlovic: "Dopo sarà bellissimo"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport apre con un'intervista a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna. "Dopo sarà bellissimo" dice il tecnico serbo. "Ora dobbiamo lottare ma poi ci aspetta un campionato da finire. E saremo tutti migliori. Il virus lo batteremo...in casa. Giusto non allenarsi e il calcio doveva allenarsi prima" le parole del tecnico dei rossoblù.

L'Inter - "Il segno di Zhang": nuovo piano dell'Inter con Castrovilli nel mirino. Si parte da 40 milioni di euro. Il piano prevede l'innesto di un cervello alla Pirlo, più moda, sponsor e un super psicologo.

La Juve - "Sarri, pronte due Juve per Scudetto e Champions": nel taglio alto due box, il primo dedicato ai bianconeri. Il vantaggio di una rosa extra-large permetterà al tecnico della Juventus di modificare la formazione.

Il Milan - Futuro in bilico per il tecnico milanista. "Conquistare Gazidis: ecco le armi di Pioli". L'allenatore milanista, dopo l'addio di Boban, lavora per la conferma del posto ma non sarà semplice.

UEFA - Domani vertice importante per le sorti del calcio europeo e non solo. "Europeo nel 2021 per salvare coppe e campionati: domani il verdetto".

L'Atalanta - Paura a Bergamo, parla Robin Gosens il terzino goleador: "La paura, tutti quei necrologi e la lezione della mia Bergamo".