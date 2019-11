La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan, altro che Champions"

"Milan, altro che Champions": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Sconfitta interna per i rossoneri contro la Lazio, nel posticipo dell'undicesima giornata. Sesta sconfitta per il Diavolo: mai così male da 78 anni! Gran partita della formazione di Inzaghi che sbanca San Siro con le reti di Immobile e Correa (nel mezzo l'1-1 arrivato con un autogol di Bastos). Pioli, che aveva detto di credere nel 4° posto: "Deluso da Leao ma la strada è quella giusta". E ora ci sono Juventus e Napoli.

Il caso - "Basta buu, io vado via". Titolo anche per Mario Balotelli che, insultato dai tifosi del Verona, calcia il pallone in curva. "Tanti con me, chi nega non è uomo" le parole del giocatore sui social dopo l'accaduto.

I falli - "Mani in alto, resta il caos. Decisioni troppo diverse": di spalla si parla del caso relativo alla difformità di giudizio sui falli di mano, con le foto di De Ligt a Lecce e contro il Torino, nel primo caso è stato assegnato il rigore, nel secondo invece no.

Il campionato - Sempre di spalla focus sul Cagliari e sulla lotta Scudetto, sempre più un discorso tra Juventus e Inter. "Cagliari boom. Dà spettacolo e va in orbita: è al 4° posto". Grande prova dei sardi che battono l'Atalanta in trasferta e salgono a quota 21 punti insieme alla Dea e alla Lazio. Maran: "Europa non è una parolaccia". "Il super duello Juve-Inter: così verso lo sprint di Natale". Sei partite per chiudere il 2019, la squadra di Conte e quella di Sarri pronte al primo sprint finale.