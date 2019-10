La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan datti 4 mosse"

"Milan datti 4 mosse": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Viaggio all'interno della crisi rossonera con le possibili soluzioni per venire a capo di una situazione difficile. Tra presente e futuro, i rossoneri devono uscire dalla crisi. Bennacer e Duarte per la svolta immediata, poi i recuperi di Bonaventura e Caldara. Cercasi leader, possibile intervento sul mercato: c'è l'idea Rakitic dal Barcellona. Gazidis replica: "Al top in meno di 10 anni".

L'altra faccia di Milano - "Zhang al mercato, Inter a casa Balo". Stasera via al turno infrasettimanale valido per la decima giornata, i nerazzurri faranno visita al Brescia alle 21 (alle 19 Parma-Verona). Occasione sorpasso al Rigamonti: i nerazzurri sfidano il grande ex per provare a vincere, andando in testa per una notte. Ieri l'Assemblea dei soci. Il club: "Aiuteremo Conte". Si parla anche di mercato: Icardi incanta a Parigi, c'è aria di riscatto per 70 milioni. Marotta gongola. Intanto buone notizie sullo stadio per Inter e Milan: "Il Comune dice sì al nuovo stadio ma il Meazza resta".

Il campionato - Nel taglio basso spazio alle ultime vicende del campionato. La Juve domani contro il Genoa, torna Ronaldo: "Juve, torna CR7. E' impossibile farne a meno. Sospiro di sollievo per Pjanic". Ieri esami per il bosniaco dopo il ko a Lecce, nessuna lesione. Pesante assenza invece per la Fiorentina: "Ribery stangato con 3 giornate". Commisso non ci sta: "Penalizzati". L'Atalanta invece sogna da Leicester. Bagnoli, tecnico del Verona campione d'Italia, uno degli ultimi miracoli calcistici italiani: "Pare il mio Verona". Nel taglio alto invece si parla della crescita di Nicolò Zaniolo con la maglia giallorossa: "Zaniolo cuore di Roma e Capello ci ripensa..." scrive il quotidiano, parlando del dietrofront di Don Fabio dopo le polemiche sulle sue dichiarazioni: "Non fare come Zaniolo", disse a Esposito.