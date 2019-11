La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan, Ibra è l'uomo per te"

"Milan, Ibra è l'uomo per te": questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Spazio dedicato al mercato e alla crisi rossonera. Lo svedese, svincolato, può diventare il colpo di gennaio ed è pronto a tornare in Italia. I rossoneri fanno sul serio e gli offrono un contratto da 6 mesi per farlo finire al top e per risollevare la squadra di Pioli. Napoli e Bologna restano alla finestra. Obiettivo Demiral con i soldi dell'eventuale cessione di Kessié.

La Juve - "Allarme Juve. Ronaldo scopre la prima crisi e il debito sale". Le mancate scuse del campione portoghese e la forma che manca. Fuori forma, acciaccato e meno preciso: raramente Ronaldo è partito così male. Ma col Portogallo vuole tornare al top dopo la polemica di domenica sera.

Mercato Inter - "Assalto Inter: Kulusevski subito, Chiesa ed Eriksen nel mirino a luglio": si parla del mercato interista sulla prima pagina della Rosea. I nerazzurri vogliono rinforzare la squadra di Conte. A centrocampo la strategia è anticipare il colpo: il club dice no ad affari per sei mesi in stile Vidal. Occhio al parametro zero Eriksen e a Nandez del Cagliari per l'estate. In avanti è diverso: il Chelsea vuole 7 milioni per Giroud.

Caso Napoli - "Ora Napoli fa paura. Le mogli di Allan, Insigne e Zielinski lasciano la città". I pm: forse i furti legati ad ambienti del tifo. Zielinski non sembra più disposto a rimanere a Napoli.