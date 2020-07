La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan il futuro chiama"

"Milan il futuro chiama" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Aspettando Rangnick, il Milan non si ferma più e pensa anche al futuro. I rossoneri pronti al derby con l'Inter per Sandro Tonali, gioiello classe 2000 del Brescia. Nel mirino c'è anche Schick della Roma, in prestito al Lipsia. E non è detto che Ibra...

Casa Juve - "Blackout Juve. Anche I big in discussione". Sarri, sabato contro l'Atalanta di Gasperini che vincendo andrebbe a -6 dallo Scudetto, ritrova De Ligt e Dybala ma i troppi errori di San Siro hanno lasciato il segno.

Serie A - "Canta il Napoli. La Roma si rialza, proteste Parma. Sinisa, lite in tv. Genoa nei guai". Nel taglio alto un riassunto della giornata di ieri.

Nerazzurri - "E' sorpasso Atalanta. Conte deve rispondere". A Bergamo, contro la Sampdoria, decidono Toloi e Muriel. Vittoria per 2-0 contro il Doria e terzo posto, a -2 dal secondo. Oggi Inter a Verona: Lukaku con Sanchez per tornare su e avvicinare la Lazio.

Il Toro - "Verdi, Belotti, Zaza: il Toro con il tridente fa una rimonta d'oro". Vittoria in rimonta per il Torino di Longo contro il Brescia. Rondinelle in vantaggio con Torregrossa, poi la rimonta granata.