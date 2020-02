vedi letture

La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan sfida al Max"

"Milan sfida al Max": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Si parla di panchine e di futuro. Sfida interna in casa Milan per il futuro della panchina rossonera. Boban e Maldini spingono per la soluzione italiana, puntando tutto sul ritorno di Massimiliano Allegri, fermo dopo l'esonero dalla Juventus per un anno sabbatico. Gazidis invece vorrebbe puntare su Rangnick.

La Juve - "Sos Sarri": cene anti-crisi in casa Juventus. Summit con Buffon e Chiellini, poi Agnelli vede il tecnico. Momenti non semplici in casa bianconera. Prima della cena tra Sarri e Agnelli c'è stato un altro incontro (domenica sera) di Paratici con Buffon e Chiellini per parlare delle difficoltà Juve. C'è tensione tra alcuni giocatori e l'allenatore che li ha rimproverati in maniera veemente a Verona.

Panchine del futuro - "Juric, Liverani, De Zerbi e D'Aversa: tutti li vogliono". Liverani, De Zerbi, D'Aversa, Juric: si scalda il futuro delle panchine. I tecnici delle squadre di 'seconda fascia' iniziano a far gola alle grandi e non solo. I tecnici emergenti piacciono a tanti: i loro club pensano al rinnovo ma sanno che in estate potrebbero perderli. I risultati di primavera determineranno le strategie.

L'Inter - "Fame Inter". Conte all'assalto del trofeo tabù per i nerazzurri. Contro il Napoli si scalda Lautaro Martinez, fermo da due giornate in campionato per squalifica.