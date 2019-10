La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan, tuono Maldini"

© foto di Wilman

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina al Milan. A cominciare da un'intervista a Theo Hernandez, col titolo: "Turbo Theo!". Sempre riguardo ai rossoneri, spazio a uno dei dirigenti più iconici: "Tuono Maldini. Avvisa Elliott: 'Non aspetto anni per vincere'. E a Berlusconi: 'Inelegante'. Nel taglio alto spazio ai due anticipi. Su Lecce-Juventus leggiamo: "Cristiano a riposo. L'attacco di Sarri riparte da Higuain". Su Inter-Parma: "Un anno di Zhang: 'Ricavi raddoppiatti e futuro splendido'. Steven festeggia i 12 mesi di presidenza".