La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan vai col rock"

"Milan vai col rock". Questa l'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport, dedicata all'esordio in Europa League del Milan di Stefano Pioli. Alle 20 da Dublino riparte l'avventura del Diavolo in campo internazionale. Ibra guiderà i rossoneri contro gli irlandesi dello Shamrock nel secondo preliminare di EuroLeague. Un appuntamento da non fallire: i gironi valgono infatti quindici milioni.

Valzer di punte - Di spalla la rosea titola: "Il giorno di Dzeko". "Milik-Roma, ci siamo - scrive il quotidiano -. Edin potrà sbarcare subito alla Juventus". Il polacco apre finalmente ai giallorossi e sta valutando se accettare l'offerta, mentre il bosniaco è pronto a firmare un biennale. Luis Suárez, intanto, resta in attesa.

Inter - "Inter-Vidal nuova via", è l'altro titolo che il quotidiano propone di spalla. La rosa pesa duecento milioni anche a causa dei rientri eccellenti, come quelli di Perisic e Nainggolan: saranno dunque necessarie delle cessioni prima di perfezionare altre operazioni in entrata. Su Candreva è piombato il Genoa: trattativa ben avanzata, e il sì può sbloccare Vidal.