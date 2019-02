© foto di Marco Frattino

"Milan, venerdì grasso". Questo il titolo che propone La Gazzetta dello Sport in edicola, in merito al successo dei rossoneri per 3-0 nell'anticipo di Serie A. Piatek (che in italiano si traduce in 'venerdì') ha sbloccato la situazione a inizio ripresa, poi Kessié e Castillejo hanno arrotondato il punteggio. Il Milan, con i tre punti conquistati contro l'Empoli, consolida il quarto posto in classifica.