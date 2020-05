La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milano ci prova"

vedi letture

"Milano ci prova" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Milan e Inter tornano a correre sui campi da calcio. Nella città che lotta si riaccende il calcio: da ieri a lavoro i rossoneri che aspettano Ibrahimovic. Oggi torna a lavorare anche l'Inter. Segnali importanti: riaprono i centri sportivi per tutti.

Coronavirus in A - "Fiorentina e Sampdoria: ripartenza shock": sono 6 i positivi tra i viola (3 giocatori e 3 dello staff) e 4 blucerchiati. I test effettuati dalle due società prima della ripresa degli allenamenti. Il protocollo per la ripresa all'esame di Conte. I dubbi degli scienziati sul modello tedesco e sulla disponibilità dei tamponi.

Casa Juve - "Pjanic: accordo col Barça. La Juve in cambio ha chiesto Arthur ma rispunta Vidal". Si infiamma il mercato in casa Juve e si rinsalda l'asse con il Barcellona. Il nodo è la contropartita: i catalani spingono per il cileno o Rakitic.

Mercato Inter - "Futuro Icardi: Ora il PSG vuole riscattarlo ma con lo sconto, Marotta che fai?". Zhang chiede i 70 milioni pattuiti in estate ma uno scambio può sbloccare l'affare.

Ripresa Toro - "Il Torino dà il via al nuovo corso: il ds Vagnati subito in sella". Oggi la ripresa al Fila per la formazione granata.

L'intervista - Parla Franco Baresi: "I miei 60 anni da Diavolo". L'ex difensore e capitano del Milan parla dei rossoneri tra passato, presente e futuro, nel giorno dei suoi 60 anni: "Rangnick? Mai essere prevenuti. Da Rivera a Berlusconi e Sacchi. Il Milan la mia vita, tornerà in alto".