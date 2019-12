La Gazzetta dello Sport in apertura: "Mitica Dea"

"Mitica Dea": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Prima pagina e apertura dedicata all'impresa dell'Atalanta che ha battuto lo Shakhtar in trasferta per 0-3 e ha ottenuto una storica qualificazione agli ottavi di Champions League. Castagne, Pasalic e Gosens hanno regalato il pass per il prossimo turno. Bergamo in delirio, festa in tarda notte al rientro della squadra. Gasperini dei miracoli: "E' la vittoria del calcio italiano". Ora agli ottavi rischia di trovare Liverpool, Barcellona o PSG.

La Juve - In campo anche la Juventus, tornata alla vittoria dopo due gare senza successo in campionato. "Juve, il tridente va. CR7 e il Pipita in gol". I bianconeri, con una difesa rivoluzionata e con Cuadrado mezz'ala, passano a Leverkusen (erano già qualificati e certi del primo posto). Decisivo l'ingresso in campo di Dybala, autore dei due assist per i gol di Ronaldo e Higuain. Sarri chiude il girone a quota 16.

Mercato Inter - I nerazzurri, unica italiana a non aver passato il turno in Champions, pensano al futuro. "L'Inter batte i primi colpi". Kulusevski e Marcos Alonso i rinforzi per Antonio Conte, già a gennaio. Marotta è a lavoro per accontentare il suo tecnico Antonio Conte ma deve blindare Lautaro Martinez, tentato dal Barcellona.

La presentazione - Ieri è stato il giorno di Rino Gattuso, nuovo allenatore del Napoli. "Ecco Rino" scrive la Gazza nel suo taglio alto. Gattuso si presenta: "Una grande opportunità. Recupereremo il terreno in campionato. Ho parlato con Ancelotti e mi sono chiarito".