La Gazzetta dello Sport in apertura: "Obiettivo giovane Inter"

"Obiettivo giovane Inter": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il quotidiano rosa prova a svelare il piano nerazzurro per il salto di qualità. Sarà Brozovic il pilastro dell'Inter del futuro: EpicBrozo pronto al rinnovo, attorno a lui Conte costruirà una squadra importante. Nel mirino Chiesa, Tolisso, Emerson Palmieri e Kumbulla. Servono 130 milioni dalle cessioni di Icardi, Perisic e Nainggolan.

Manovre Juve - "Parte De Sciglio? Torna a casa Luca Pellegrini": manovre sugli esterni di difesa per la Juventus che potrebbe cedere De Sciglio, sempre nel mirino del PSG, e potrebbe riportare a Torino il classe '99 Pellegrini, ora a Cagliari.

Difesa Milan - "C'è il rinnovo per Romagnoli. Gabbia il futuro": i rossoneri provano a blindare il muro difensivo del futuro con il rinnovo per il classe '95, puntando anche sul classe '99 Gabbia.

Muro Roma - "Pilastro Mancini. Via Fazio e Juan Jesus, dubbio Smalling": la Roma potrebbe rifarsi il look in difesa, al centro. La certezza rimane Gianluca Mancini.

L'emergenza - A fondo pagina troviamo spazio per le direttive della UEFA: "Altolà di Ceferin ai club europei". Il presidente della UEFA, dopo la chiusura anticipata del campionato belga: "Chi si comporterà come il Belgio rischia di essere escluso dalle Coppe". Problemi in Serie A sull'accordo per il taglio degli stipendi: "Lega di A avanti sola: salta l'intesa con l'AIC".