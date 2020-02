vedi letture

La Gazzetta dello Sport in apertura: "Palla a Eriksen"

"Palla a Eriksen": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il danese accende l'Inter, vittoriosa in casa del Ludogorets per 2-0 con i gol dell'ex Tottenham e di Lukaku su rigore, nel finale. I tiri di Christian letali in terra bulgara. Dai suoi piedi nasce anche il rigore poi trasformato da Lukaku. Qualificazione ipotecata. Ma Messi chiama Lautaro Martinez.

Europa League - "E alla Roma basta Carles Perez". Primo gol del talento arrivato dal Barcellona. Carles Perez decide la sfida con il Gent. I giallorossi di Fonseca tornano alla vittoria dopo un periodo negativo in campionato.

La Dea - "Volare oh oh! Percassi: 'Atalanta, non ci credo ancora. Sono incantato'". Intervista al patron dopo la vittoria per 4-1 contro il Valencia agli ottavi di finale di Champions League.

Casa Juve - "Il centrocampo Juve cerca la rete perduta" scrive La Gazza nel suo taglio alto. Mancano i gol dei centrocampisti a Sarri: Aaron Ramsey, uno col vizietto del gol, non segna da 4 mesi.

Il Milan - Tra presente e futuro. "La resa dei conti. Milan, Maldini & Boban e l'ombra di Rangnick. Elliott con chi stai?". Il futuro di Pioli e il rischio paralisi. Serve un chiarimento con Ivan Gazidis.

L'anticipo - Oggi in campo la Serie A. Si riparte dalla sfida tra Brescia e Napoli. "Il Napoli contro Balotelli fa le prove per il Barcellona": test importante per gli azzurri in vista della Champions.