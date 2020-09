La Gazzetta dello Sport in apertura: "Paura Zaniolo"

"Paura Zaniolo", titola in apertura l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Bella vittoria dell'Italia, che supera l'Olanda alla Johan Cruijff ArenA: decisivo il gol di Barella in chiusura di primo tempo. C'è però ansia per il talento della Roma: ancora un infortunio al ginocchio, si teme il crociato. "A gennaio s'è rotto il destro - scrive la rosea - ora c'è paura per il sinistro: oggi il verdetto". Mancini: "Dopo la partita era più sereno".

Inter - "Lautaro dammi il 5", si legge invece in taglio alto a proposito dei nerazzurri. Per il "Toro" pronto un rinnovo da sei milioni per cinque stagioni: il presidente Zhang vuole farne un uomo immagine del club nerazzurro. "Gli agenti dell'argentino sono in arrivo a Milano - si legge a pagina otto - però la trattativa per il rinnovo entrerà nel vivo a mercato chiuso".

Ilicic e Miha - "Josip torna a casa. A Zingonia l'abbraccio di Atalanta e tifosi", titola di spalla il quotidiano, che poi celebra l'ennesima battaglia vinta da Sinisa Mihajlovic: "Sinisa, sei di ferro. Dopo la leucemia batte anche il Covid". Due tamponi negativi: battuto il virus diagnosticatogli il ventitré agosto. Oggi pomeriggio tornerà a guidare il suo Bologna.

Juve - C'è spazio anche per il principale obiettivo di mercato dei bianconeri in taglio basso: "Suárez ventisei gol in Champions. Col Pistolero la Juve mira la coppa", si legge. "Nodo passaporto risolto a Roma?", si domanda la rosea. E intanto spunta un "like" galeotto del fratello dell'attaccante, che approva un post dei bianconeri.