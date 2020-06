La Gazzetta dello Sport in apertura: "Pazzo EuroAgosto"

"Pazzo EuroAgosto" è il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Dal 6 al 23 si giocheranno 26 partite di Coppa, tra Champions ed Europa League. Cominciano Inter e Roma con gli ottavi in gara secca. Il 7 e l'8 i ritorni di Juventus e Napoli contro Lione e Barcellona in Champions League. Poi il via alle due final eight. E la nuova Serie A è pronta a partire il 12 settembre.

Grandi numeri - "CR31". Cristiano Ronaldo, il collezionista di finali, cerca con la Juve il pezzo mancante. L'uomo dei grandi numeri, CR7, prova a vincere per la prima volta la Coppa Italia.

L'offerta - Si parla di calciomercato e del futuro di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, tentato da una clamorosa offerta del Newcastle. "Offerta da 135 milioni". Il Newcastle arabo mette sul piatto 55 milioni di euro per la Lazio e 8 netti (16 lordi) per il giocatore, per 5 anni, ancora in attesa del rinnovo del contratto.

L'Inter - "Conte scuote l'Inter. Eriksen in soccorso di Lukaku e Lautaro". Il tecnico carica la squadra dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e in vista della ripresa del campionato.

La partita - Sono passati 50 anni dalla partita del secolo, semifinale Mondiale di Messico '70. "Italia-Germania 4-3: 50 anni da leggenda" scrive la Rosea nel taglio alto.