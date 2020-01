La Gazzetta dello Sport in apertura: "Per chi arriva la befana"

"Per chi arriva la befana": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Ieri 4 sfide di Serie A ad aprire il 2020, oggi in campo tante big. Gattuso-Conte: una notte da duri. L'Inter a Napoli rilancia Sensi: è un esame Scudetto. Il duello a distanza in testa e il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A, grande attesa per il suo nuovo esordio: dolci o carbone? "Un codino da samurai, la Juve e le due sfide: cinque di fila in gol e il tabù Cagliari per Cristiano Ronaldo". Spazio anche al Milan, oggi in campo contro la Samp: "Milan, la lunga attesa dei 60.000 di San Siro. Dopo 2.794 giorni, Ibra è pronto a rientrare".

Mercato - Il Napoli cerca un centrocampista centrale, stesso obiettivo dell'Inter di Antonio Conte. "Lobotka rompe col Celta per De Laurentiis. Messi vuole tenere Vidal, Marotta gli offre un anno di contratto in più".

Vittoria granata - "Toro Toro": gioco di parole con il film di Zalone per il successo del Torino in casa della Roma, con doppietta del Gallo Belotti. "Il Gallo canta due volte. Belotti stende la Roma" scrive la Rosea.

Il caso - Ancora un caso razzismo con Balotelli protagonista. "Vergognatevi". Buu e insulti: è furia Balo! Mario voleva andarsene. Poi la Lazio di Immobile vince ancora in rimonta e al 91' supera la prova del 9.