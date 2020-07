La Gazzetta dello Sport in apertura: "Piazza pulita Inter"

"Piazza pulita Inter" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il Bologna vince a San Siro per 2-1: è bufera! Furia Conte dopo il ko: "Tutti sotto esame! C'è da dimostrare di meritare questo club, altrimenti è giusto prendere altre decisioni". Da Gagliardini, a Godin fino a Vecino: ecco chi andrà via dall'Inter.

Le inseguitrici - "Gasp arriva. Insigne c'è". L'Atalanta insidia Lazio e Inter. La Dea, ieri vittoriosa a Cagliari, potrebbe anche chiudere al secondo posto. Il Napoli vola al quinto posto dopo il 2-1 sulla Roma. Giallorossi agganciati ma Fonseca ritrova Zaniolo.

Domani big match - "Milan-Juve che intrighi". Pioli, un'Euro scalata per il lungo addio. Higuain e Bonucci ex Diavoli da Scudetto. Domani di nuovo in campo con il big match tra rossoneri e bianconeri.

La giornata - Nel taglio alto spazio alla classifica e alle altre sfide della 30esima giornata di Serie A. "Lotta salvezza: il Brescia è vivo. Colpo della Samp. La Fiorentina respira".