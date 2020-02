La Gazzetta dello Sport in apertura, Pirlo: "Conte-Ibra, derby top"

Intervista ad Andrea Pirlo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. "Conte-Ibra, derby top" dice l'ex centrocampista di Inter e Milan. Un grande doppio ex parla in vista della sfida di domenica a San Siro: "Vale punti e autostima. Antonio e Zlatan faranno salire la tensione. Eriksen alzerà il livello, Theo Hernandez più forte del previsto".

CR7 e Georgina - Un po' di Juve a Sanremo. "Ronaldo a Sanremo. Georgina, tango, gag e magliette. Il Festival di CR7": la Rodriguez protagonista a Sanremo, Ronaldo in prima fila assiste allo spettacolo.

Casa Roma - "Fonseca accusa. L'attacco agli arbitri: il loro metro in Italia non è uguale per tutti". Dura accusa da parte del tecnico della Roma, che ha criticato la classe arbitrale in conferenza stampa. La Roma ha il record di 61 cartellini, il tecnico non ci sta e si ribella. E oggi, alle 20.45, ospita il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic.

Guai Barça - Ancora problemi per il Barcellona, nuovi guai dopo la polemica di Leo Messi. "Sprofondo Barcellona. Fuori dalla Coppa del Re", scrive il quotidiano di spalla.