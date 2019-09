© foto di WilMan

"Pum pum che derby", col pistolero polacco rossonero a esultare. Questa l'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport, con una titolazione che continua così: "Piatek-gol e brividi. Milan: 1-0 al Verona. Contro i gialloblù in 10 il polacco si sblocca su rigore ed esulta zittendo le critiche. I rossoneri, con poche idee, soffrono fino alla fine. Ma sabato possono agganciare l'Inter".

Inter-Juve, la sfida continua - Oltre al derby di Milano c'è anche il derby d'Italia, questa volta giocato a distanza: "Quasi nemici. Sarri è in difficoltà. Conte alza la tensione. Juve-Inter già scotta. Dall'afa di Firenze a 'chi sta dalla parte forte'. I due continuano a non risparmiarsi stoccate", si legge nel taglio alto.

Granata per la vetta - Una capolista che non t'aspetti potrebbe far capolino questa sera: "Occasione Toro. Se batte il Lecce supera la Juve e resta in testa. Alle 20:45 il posticipo. Mazzarri: 'Il rinnovo è una formalità'", troviamo sempre nel taglio alto della Rosea.