La Gazzetta dello Sport in apertura: "Quanto vIbra"

"Quanto vIbra": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Conto alla rovescia per il ritorno di Zlatan al Milan. Ormai sembrano esserci pochi dubbi. Ieri le dichiarazioni dello svedese a GQ: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora". Ottimismo in casa rossonera, entro 10 giorni la risposta decisiva.

Big match - "La sfida gigante": di spalla si parla della sfida nella sfida in Inter-Roma, quella tra i due giganti provenienti dalla Premier League, ovvero Lukaku e Smalling. Da amici a Manchester a nemici a San Siro: il centravanti belga e il difensore inglese, punti fermi di Inter e Roma, pronti a scontrarsi a San Siro in occasione di Inter-Roma.

Il caso - "Napoli, ritiro fino alla Champions": non sembrano finire le polemiche in casa azzurra. Viaggio nello spogliatoio polveriera: i giovani sono con Ancelotti, costretto a fare i conti con un gruppo spaccato. La squadra è divisa in gruppi e Carletto è ostaggio dei rivoltosi.

Il ko - Nuovo infortunio per Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus è costretto nuovamente a fermarsi. Ieri è stato operato in Germania: "Juve, Khedira fuori 3 mesi. Adesso serve il vero Emre Can". Si va verso l'esclusione di Sami dalla lista Champions, può cambiare anche il futuro di Emre Can ma il tedesco ex Liverpool deve svoltare.

Coppa Italia - "All'Udinese basta un tempo, Bologna fuori. La SPAL ne fa 5". Goleade alla Dacia Arena (4-0 dei friulani sul Bologna) e al Mazza (5-1 per gli estensi sul Lecce). Eliminato il Sassuolo baby per mano del Perugia, formazione di Serie B.

Il presidente UEFA - "La VAR un casino. Fuorigioco pure per un naso": il presidente Ceferin passa all'attacco. "In A restano al monitor per mezz'ora, in Premier mai offside, tolleranza di 20 cm". Il presidente della UEFA pronto a rivoluzionare il VAR.

Baby gioiello - Di spalla c'è spazio anche per un baby talento destinato a far parlare di sé. "Ansu Fati, 17 anni gioca nel Barça: avrà una clausola rescissoria di 400 milioni". Il Barcellona lo blinda.