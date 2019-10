La Gazzetta dello Sport in apertura: "Rabbia Inter"

"Rabbia Inter": questa l'apertura de La Gazzetta dello Sport. Titolo centrale per l'Inter, autore di una grande prova al Camp Nou. I nerazzurri dominano nel primo tempo ma non basta. Lautaro Martinez porta in vantaggio i suoi, i nerazzurri sfiorano il bis ma non chiudono la gara e nella ripresa viene fuori il Barça che vince con una doppietta di Suarez. L'Inter recrimina per un calcio di rigore non concesso a Sensi. Furia Conte: "Partita indirizzata dall'inizio, l'arbitro deve avere rispetto".

Morte Squinzi - Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo. "Addio signor Mapei" scrive la Rosea. I trionfi di Giorgio Squinzi: vittorie nel ciclismo e il miracolo Sassuolo. Se ne va a 76 anni l'imprenditore.

Casa Napoli - Male il Napoli che non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa del Genk. "Errori, pali, calo fisico. Il Napoli va in bianco e scoppia il caso Insigne". L'attaccato nemmeno in panchina in Belgio: fuori per scelta tecnica.

L'Europa - Oggi l'Europa League con in campo Lazio e Roma. "La Roma con Kalinic in Austria per il bis": turnover obbligato per Fonseca in casa del Wolfsberg. "La Lazio all'Olimpico per dare la svolta": i biancocelesti vogliono riscattare la sconfitta del primo turno.