La Gazzetta dello Sport in apertura: "Rangnick-Milan: è fatta"

"Rangnick-Milan: è fatta" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Svolta prima della partita di questa sera contro la Juventus: Rangnick sarà allenatore e direttore tecnico per i prossimi 3 anni. Pioli potrebbe affiancarlo in caso di un gran finale. L'amministratore delegato Gazidis ha proposto a Maldini un nuovo ruolo.

Le partite - "Ibra-CR7 un duello gigante per onore e Scudetto": stasera la partita tra Milan e Juventus. In campo due super-campioni: duello a distanza tra Ibra e Ronaldo. "La Lazio a Lecce ci spera ancora e ritrova Immobile": prima del big match di San Siro, biancocelesti impegnati al Via del Mare.

Casa nerazzurra - "Conte fa i conti". L'Inter prepara la rivoluzione: tanti i calciatori pronti a lasciare l'Inter. Parla Marotta: "E' arrabbiato". Ora rischiano anche i big.

Il caso - "Irruzione dei ladri in casa: Ribery lascia Firenze?". Il francese non ha digerito l'accaduto e si è sfogato sui social. Ladri in azione durante la trasferta di Ribery a Parma con la Fiorentina.