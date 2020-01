La Gazzetta dello Sport in apertura: "Reazione Inter"

"Reazione Inter": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Il primo titolo del 2020 è dedicato alla lotta tra Inter e Juve sul mercato e alla reazione dei nerazzurri al colpo bianconero Kulusevski. Via a un super-mercato, scontro tra bianconeri e Conte: subito Vidal e in estate il sogno dell'Inter porta a Eriksen del Tottenham. Marotta studia la rivincita dopo la beffa di fine anno. Se parte Politano, tutto su Giroud. Chiesa e Tonali gli altri fronti aperti. Oggi intanto Kulusevski firma con la Juve.

Zlatan c'è - "Ibra day": oggi alle 11 lo sbarco di Zlatan Ibrahimovic a Linate, pronto a iniziare la sua seconda avventura al Milan. Zlatan bis, lo sbarco. Una scossa in arrivo per il Milan: Befana show a San Siro.

L'intervista - Parla Fabio Capello. L'ex tecnico di Milan, Roma e Juve dice la sua sulla lotta Scudetto: "Attento Sarri, con Vidal l'Inter di Conte è da Scudetto".

La Premier - Ieri in campo il campionato inglese. Vittoria per il Manchester City sull'Everton, i Citizens certificano ancor di più il terzo posto. "Pep ferma Carlo. Mou fa lo 'spione'. Pogba è un caso".

L'analisi - "La Serie A all'ultimo stadio. Dodici progetti da rilanciare": inchiesta della Rosea sullo stato di salute degli stadi della nostra Serie A.