La Gazzetta dello Sport in apertura: "Ripartenza: è scontro"

"Ripartenza: è scontro": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. L'infettivologo consulente del Governo frena il calcio e fa arrabbiare la Lazio. Rezza (ISS): "Non darei l'ok". Cairo: "Ha ragione, si prenda atto". Ma la FIGC va avanti e come annunciato dal presidente Gravina domani ci sarà un vertice sul via agli allenamenti.

Lo scambio - "Volete Lautaro? Dateci Griezmann": pazza idea Inter sul mercato, una provocazione al Barça che non smette di corteggiare Lautaro Martinez. Il club blaugrana non molla l'argentino e allora i nerazzurri mettono sul tavolo una suggestiva ipotesi: lo scambio con il francese, ex attaccante dell'Atletico Madrid.

Casa Juve - "Kulusevski, ecco il turbo 2000". Corsa, assist, dribbling: il futuro juventino al top tra i 20enni d'oro. Lo svedese già acquistato dalla Juve ma in prestito al Parma regge il confronto con Sancho, Davies, Haaland e gli altri giovani talenti d'Europa.

Il Milan - Parla Marco Simone, ex attaccante del Milan. "Simone fa il Diavolo: 'Errore su Boban. Milan, tieni Maldini e prendi Icardi'".

Due stelle del nostro calcio - Roma e Napoli provano a blindare due dei loro migliori talenti: "Zaniolo resta e tratta il rinnovo con la Roma. Insigne lascia Raiola e si riavvicina al Napoli".