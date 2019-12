La Gazzetta dello Sport in apertura: "RonalTo"

"RonalTo": gioco di parole in apertura per La Gazzetta dello Sport. Si parla ancora del gol realizzato dal portoghese contro la Sampdoria. Anatomia di un gol da marziano. Il giocatore della Juventus sembrava in crisi ma ne è uscito subito: 0 gol a novembre con i bianconeri (4 in 2 gare col Portogallo), sempre a segno dicembre con 5 reti in 4 partite in campionato (6 gol in 5 gare considerando la Champions). Da Sarri alla rabbia per il Pallone d'Oro: così CR7 è tornato a volare. E domenica in Arabia punta alla Supercoppa contro la Lazio. Papà Tamperi: "Il salto di Ronaldo regola spazio e tempo".

Mercato Inter - Si infiamma il mercato dei nerazzurri. "Kulusevski menu Inter" scrive il quotidiano. Zhang a pranzo con l'Atalanta: il tuttocampista è più vicino. L'obiettivo dell'Inter è quello di bloccarlo subito per giugno. Il Parma infatti non sembra disposto a liberare il giocatore arrivato in prestito fino a fine stagione. Intanto Stankovic saluta: va ad allenare la Stella Rossa.

Mercato Milan - I rossoneri cercano un difensore e non abbandonano il sogno Ibrahimovic. "Ecco chi è Todibo: scoperto da Abidal, lo vuole il Milan. E Ibra? A Natale...".

L'anticipo - Oggi si torna a fare sul serio con il secondo anticipo della 17ª giornata tra Fiorentina e Roma. "Fiorentina-Roma: duello americano e il fantasma del 7-1". Sfida tra due club gestiti da proprietà made in USA. La Roma a Firenze per dimenticare il 7-1 in Coppa Italia di un anno fa.