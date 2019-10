La Gazzetta dello Sport in apertura: "Rosso del Diavolo"

"Rosso del Diavolo": questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Si parla dei conti del Milan con un bilancio da -146 milioni di euro che condizionerà il mercato. Milan shock scrive ancora la Rosea. Aumenta il disavanzo. Si parlava di 90 milioni di euro, la previsione di bilancio invece parla di un rosso da 146 milioni di euro. A gennaio bisogna vendere: Donnarumma e Suso tornano in bilico.

Parla Messi - Intervista a Leo Messi che ieri ha ricevuto la Scarpa d'Oro, per la sesta volta in carriera, premio che viene assegnato al miglior cannoniere d'Europa della stagione. "Caro CR7 ci vediamo in campo": Leo lancia nuovamente la sfida al campione della Juventus.

Guaio Inter - Alexis Sanchez ko, costretto a star fuori per 2-3 mesi. "Guaio Sanchez. Si è già operato ma starà fuori fino a gennaio". Anno nero per il cileno. I nerazzurri corrono ai ripari: ipotesi Keita-bis. Intanto Antonio Conte è pronto a dare fiducia al baby Esposito, che non andrà ai Mondiali con l'Italia Under 17.