La Gazzetta dello Sport in apertura: "Sabato bestiale"

© foto di Wilman

Anticipi di gran classe quest'oggi in Serie A. E La Gazzetta dello Sport, in edicola, apre così la propria edizione: "Sabato bestiale (ma senza Ronaldo). Il campionato riparte con tre sfide pesantissime". Nel dettaglio, per Atalanta-Juventus "CR7 ancora guai al ginocchio", per Milan-Napoli "Pioli-Ancelotti, vietato fallire" per Torino-Inter "Belotti-Lukaku, la prova dei 9".

La lotta di Miha - In basso spazio anche alle belle notizie provenienti da Bologna: "Dall'ospedale: trapianto di midollo per Mihajlovic. E' andato tutto ok".

SuperMario in Turchia? - Weekend che porta con sé anche un caso da risolvere: "Cellino sgrida Balo. E' addio al Brescia? Mario tentato dal Galatasaray".