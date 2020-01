La Gazzetta dello Sport in apertura: "Sarri si diverte con l'HD"

"Sarri senza Ronaldo si diverte con l'HD": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Doppia apertura, una dedicata alla vittoria della Juventus in Coppa Italia che vince e convince contro l'Udinese, battendo i friulani per 4-0 con un vero e proprio show della coppia d'attacco Gonzalo Higuain e Paulo Dybala (Ronaldo non convocato per sinusite). L'altra è dedicata al calciomercato: "Stoppati! Clamoroso: salta lo scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma?". I nerazzurri hanno chiesto nuovi test per il laterale ex Atalanta e Juve e hanno provato a cambiare la formula dopo l'accordo trovato, facendo irritare la Roma che blocca tutto. Oggi giornata decisiva.

Mercato Inter - Nerazzurri sempre più protagonisti del mercato di gennaio. "Eriksen: ci siamo. Ausilio vola a Londra per chiudere per lui e per Giroud. E Young torna di moda": l'Inter prosegue la sua campagna acquisti, pronta a fare la spesa in Premier.

Il Milan - In campo anche il Milan. I rossoneri hanno battuto la SPAL con il punteggio di 3-0, qualificandosi ai quarti di Coppa Italia. "Pioli senza Ibra ritrova il Pistolero". Convince il 4-4-2 rossonero. Piatek ritrova il gol e sforna anche un assist per Castillejo. Il terzo gol è un bolide di Theo Hernandez.

Sorriso Viola - Vittoria anche per la Fiorentina contro l'Atalanta. La cura Iachini sembra dare i frutti sperati: subito in gol Patrick Cutrone. Poi Ilicic trova l'1-1. Viola in 10 ma nel finale decide Lirola. "La Fiorentina passa in 10. Ira Gasperini suoi tifosi viola": scrive la Rosea.

Oggi si gioca - Ancora calcio giocato, ancora Coppa Italia con il match tra Parma e Roma in programma questa sera alle 21.15 allo Stadio Tardini. "Il Parma prova a fare il bis. Roma: scatta l'ora di Kalinic".