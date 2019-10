La Gazzetta dello Sport in apertura: "Scala a Pioli"

"Scala a Pioli": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Grande spazio all'arrivo di Stefano Pioli al Milan. Il tecnico, corteggiato anche da Sampdoria e Genoa, ha detto sì ai rossoneri. Sarà lui il dopo Giampaolo, a breve anche l'ufficialità. Oggi parte (in salita) l'avventura del nuovo allenatore. Pioli, che in passato ha allenato, fra le altre, Bologna, Lazio, Inter e Fiorentina avrà una grande opportunità per la sua carriera. Il tecnico è stato già contestato sui social: l'hashtag #Pioliout nel trend mondiale di Twitter. Ora a Pioli il compito di conquistare i tifosi con i giovani, i risultati e il bel gioco. Giampaolo e il club: un equivoco durato 111 giorni (ieri l'ufficialità dell'esonero).

Il capitano della Juve inedito - "Bonucci si racconta: 'Anch'io vittima di bullismo. Ora cari ragazzi difendetevi così'". Il difensore eroe in un romanzo per i più giovani: "Dovete parlarne, non chiudervi". Il centrale bianconero affronta un tema a lui caro, provando a dare coraggio a tanti ragazzi vittima di bullismo nelle scuole e non solo.

Il regista infortunato - Stefano Sensi, ko nella sfida contro la Juventus dopo nemmeno mezz'ora, starà fuori 2-3 settimane. "Sollievo Inter. Può riprendere i...Sensi già in Champions". Il centrocampista potrebbe saltare il ritorno a Sassuolo dopo la sosta ma potrebbe rientrare in tempo per la gara di Champions, già decisiva, contro il Borussia Dortmund.

Il caso - La Roma non ci sta. Mister Fonseca espulso per 2 giornate dopo le proteste post-Cagliari. Il tecnico e il club non sono felici della decisione e faranno ricorso. "Fonseca fuori 2 turni ma la Roma non ci sta".

Nazionale Femminile - C'è spazio anche per l'Italia Femminile sulla prima pagina della Gazza. "Che festa a Palermo per le donne d'Italia". La Nazionale di Milena Bertolini vince 2-0 contro la Bosnia.