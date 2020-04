La Gazzetta dello Sport in apertura: "Scalata Pioli"

"Scalata Pioli": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Risalgono le azioni dell'attuale allenatore rossonero in vista della prossima stagione. Il Milan aveva puntato su Rangnick ma Pioli può sventare l'arrivo attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull. Strategie chiare, armonia con Ibra e altri big, la capacità di adattamento: Pioli ha iniziato la scalata.

Il futuro del calcio - "Champions a Ferragosto". Il piano dell'UEFA prevede un'estate nel pallone. Ecco tutte le date europee e le linee dell'esecutivo, che chiede una classifica se la Serie A non dovesse concludersi. "UEFA: fine campionati entro il 2 agosto. La Federcalcio si adegua. Poi il via alle Coppe". Intanto la Bundesliga prova a ripartire dal 9 maggio.

Casa Juve - "Tira e segna: Juve, il peso di Khedira per la volatona". Il tedesco al rientro in vista del possibile finale di stagione. Il suo ritorno può diventare un'arma in più per il tecnico Sarri.

Mercato Inter - "Da Arthur a Mertens: Conte vuole un'Inter XXL": il mercato nerazzurro per una rosa più ampia. Da Vertonghen a Emerson Palmieri: i piani dell'Inter di Conte.