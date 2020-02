vedi letture

La Gazzetta dello Sport in apertura: "Scudetto in quarantena"

"Scudetto in quarantena": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il Coronavirus mette in allarme l'Italia e ferma lo sport. Campionato nel caos: Juventus-Inter a porte chiuse? Fino a domenica sport soltanto a porte chiuse. Il nord ha paura e dilaga il contagio: più di 150 casi già accertati. Terza vittima ed è assalto ai supermercati.

La Lazio - "Non stop Lazio": vittoria dei biancocelesti nel match di Genova contro il Genoa. La formazione di Simone Inzaghi continua a vincere, Immobile ancora a segno. Successo per 2-3 al Ferraris. Sfida con l'Atalanta: è lite sulla data.

Casa Milan - "Mal di rimonta, scelte arbitrali: i dubbi del Milan": rossoneri senza certezze, scrive La Gazza. Il gruppo appare fragile e tira aria dopo l'episodio di Firenze contro la Fiorentina.

La Roma - Ieri in campo anche la Roma, in una giornata di Serie A surreale. "Dzeko trascina la Roma forza 4. Riparte la caccia al quarto posto". Convincente vittoria della formazione di Fonseca contro il Lecce. Il capitano romanista decisivo, ancora in gol con Under, Mkhitaryan e Kolarov.