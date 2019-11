La Gazzetta dello Sport in apertura: "Si acContenta?"

"Si acContenta?": questo il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Spazio all'Inter e alle parole di Antonio Conte che ha chiesto rinforzi importanti alla società in vista del mercato di gennaio. L'Inter e la coperta corta: il club nerazzurro si fionda sul mercato per assecondare le richieste del tecnico. Già contattato Giroud per il ruolo di vice-Lukaku. Missione anche per Kulusevski.

La Juve - 'Problema' opposto per la Juventus che ha la coperta lunga. "Sarrecord" scrive il quotidiano milanese. Dopo 11 gare ha il primato di punti in Serie A e ha superato anche Conte e Allegri qualificandosi agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d'anticipo.

Il Napoli - "'A Nuttata del Napoli" scrive il quotidiano in un altro box centrale. Viaggio nella crisi del Napoli. Squadra contestata ieri dai tifosi. "Mercenari, vi aspettiamo in discoteca". Il giocattolo di ADL si è rotto. Si salva Ancelotti che oggi ripristina il ritiro. Dietro l'ammutinamento il caso dei rinnovi.