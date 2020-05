La Gazzetta dello Sport in apertura: "Signora Dybaldo"

"Signora Dybaldo" è il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Sarri ha scelto: la Juve riparte dai suoi gemelli del gol. Paulo è deciso a rimanere alla Juventus, rinnovando il suo contratto fino al 2025. E domani attende il ritorno di Cristiano Ronaldo, che riprenderà a lavorare alla Continassa, dopo la quarantena.

La ripresa - "Allenamenti rinviati. Ma il calcio ha un piano in tre punti chiave per il sì del governo". Nuovo protocollo FIGC all'esame del CTS ma il Parma rompe il fronte e sceglie il ritiro. Quarantena: con un positivo, giocatore in isolamento e squadra in ritiro per due settimane. No clausura: niente ritiri blindati, tutti a casa dopo l'allenamento. Tamponi: ogni 4 giorni test per tutti i componenti della squadra.

Calcio tedesco - "Bundesliga al bacio. Conquista al mondo, i contatti fuori legge però diventano un caso". Il Bayern Monaco vince e risponde al Borussia Dortmund di Haaland (nel mirino del Real Madrid).

Mercato - "Quelle stelle con la valigia". Il futuro di Pjanic, Lautaro Martinez e Koulibaly. Gli assi di Juventus, Inter e Napoli pronti a cambiare maglia. Il nostro campionato potrebbe perdere alcuni protagonisti molto popolari: li aspettano il Barcellona e la Premier League.

Casa Milan - "Maldini: 'La nostra storia col Milan non finirà mai'". Dichiarazioni d'amore a tinte rossonere da parte del dirigente del Milan. La bandiera, la famiglia e un futuro rebus.