La Gazzetta dello Sport in apertura: "Star in saldo"

"Star in saldo": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio al calciomercato e alle star in scadenza di contratto o in saldo. Da Aubameyang ad Aguero, passando per Cavani, James Rodriguez e Arturo Vidal: quante idee per le nostre grandi. Un mercato mai visto prima. E c'è il sogno proibito: Leo Messi.

Sogno Juve - Il club bianconero non molla Paul Pogba: "Per Pogba la Signora si fa...in tre". Il centrocampista del Manchester United rimane uno degli obiettivi principali. Pjanic, Bernardeschi, Douglas Costa: chi offre di più.

Serie A - "Taglio ingaggi, club uniti: via il 10% del totale, poi...": il calcio tra stipendi e ripartenza, vicina l'intesa per il taglio degli stipendi dei giocatori. Gravina ora le pensa tutte: finire la Serie A anche a ottobre.

Casa Inter - Macché Barça, Lautaro Martinez è sempre più milanese. "Cuore Lautaro: vede solo l'Inter e aiuta l'Argentina. Altobelli: 'Resta!'". L'attaccante argentino potrebbe restare nonostante la corte del Barcellona.

Al telefono con - Intervista con l'ex Milan Alexandre Pato. Il brasiliano ha parlato del suo ex club. "Il patto di Pato: 'Milan, riparti da Maldini e Ibra. Magari tornerò'" le sue parole.