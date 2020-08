La Gazzetta dello Sport in apertura su Conte: "Io resto qui"

"Io resto qui". Apre così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in riferimento alle parole rilasciate ieri da Antonio Conte all'ANSA. Retromarcia del tecnico leccese, dopo il polverone alzato nel post-Atalanta: "Progetto triennale con l'Inter". Con Marotta è gelo, ma in serata arriva la telefonata di Zhang. Il club: "Pensiamo all'Europa League".

Il futuro dei big rossoneri - "Ibra, un futuro pure da manager. E Donnarumma? Lo aiuterà Dida", si legge di spalla sulla rosea. Per Zlatan è pronto un contratto da manager, con obiettivi da raggiungere. Con il mercato "lungo" non c'è fretta per il rinnovo del portiere rossonero. Che sarà aiutato da Dida: dopo l'esperienza con l'Under 17, l'ex numero uno è entrato nello staff dei preparatori dei portieri della prima squadra.

Parla Verratti - "PSG attento, l'Atalanta è una big". Marco Verratti parla in esclusiva alla Gazzetta, e mette in guardia i suoi dalle insidie che nasconde il prossimo impegno di Champions. Il centrocampista dei campioni di Francia è pronto per la sfida con la Dea: "Non siamo ancora al 100%", ma abbiamo un po' di tempo per migliorare". E ancora: "Icardi si sbloccherà, Ibra fa cambiare mentalità a tutti".